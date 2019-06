Kunstenaars Borgerstein stellen tentoon in ‘t Blikveld Antoon Verbeeck

04 juni 2019

In de Foyer van Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld kan je van 7 juni tot 11 augustus een expo van Studio Borgerstein bekijken. Zonder liniaal en met de losse hand tekenden de kunstenaars gebouwen. Ze vertrokken van gevonden documentatie, herinneringen en hun fantasie. Het resultaat zijn bouwwerken, die de wetten van de zwaartekracht tarten of balanceren op de grens tussen fictie en realiteit. Studio Borgerstein is een artistiek atelier van een 20-tal kunstenaars onder de vleugels van Borgerstein vzw uit Sint-Katelijne-Waver. Het atelier biedt mensen een platform om een eigen beeldtaal te ontwikkelen. De tentoonstelling is te bezichtigen van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. In het weekend vanaf 11 uur. Gesloten op 8, 9, 10, 15, 16, 22 en 23 juni.