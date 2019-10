Krisje treurt om dood van hulphond, vrienden zamelen geld in voor nieuwe ‘Rubi’: “Ik heb al uren gehuild, van verdriet, maar ook van ontroering” Wannes Vansina

24 oktober 2019

13u09 8 Bonheiden Vrienden van Krisje Peeters (46) uit Rijmenam zijn gestart met een inzamelactie ‘Samen voor Rubi’. Rubi was de geliefde assistentiehond van de rolstoelgebruikster. Het dier overleed begin deze maand nadat het in het Vrijbroekpark in Mechelen van een sluikstort at. “Een nieuwe hond opleiden kost 25.000 euro. We stoppen niet vooraleer we dat bedrag bijeen hebben”, zegt Linda Willems.

Rubi at begin deze maand van afval dat gestort was aan de losloopweide van het groendomein. ’s Nachts werd de golden retriever zwaar ziek om een paar dagen later ondanks alle goede zorg te overlijden. Krisje kent de oorzaak nog altijd niet. “Vergif was het niet, maar wat dan wel? De resultaten van de autopsie zullen pas rond de feestdagen bekend zijn”, vertelt ze.

Word ik nu wakker, dan zie ik een stomme stoel. Een paar weken geleden zag ik een lief koppeke dat direcht bij mij kwam om te zeggen: ‘Ik ben hier ook.’ Krisje Peeters (46)

Knuffelbeest

Rubi was de steun en toeverlaat van Krisje. “Ik ben niet alleen mijn hond en knuffelbeest, maar ook mijn hulpmiddel kwijt.” De trouwe viervoeter hielp haar bij zowat alles. Bij het openen van de deuren, het optrekken van het dekbed, het aankleden, het winkelen, het halen van de post, noem maar op. “Ik vraag mij af hoe ik het ooit zonder heb klaargespeeld”, zucht ze. Sinds het overlijden van het dier is ze meer aangewezen op menselijke hulp. “Onlangs kreeg ik mijn regenjas niet uit. Ik heb de buren moeten bellen.” Krisje en Rubi waren onafscheidelijk. 24 uur op 24 waren ze bij elkaar. “Word ik nu wakker, dan zie ik een stomme stoel staan naast het bed. Een paar weken geleden zag ik een lief koppeke dat direct bij mij kwam om te zeggen: ‘Ik ben hier ook’.” Rubi opende letterlijk, maar ook figuurlijk deuren. “Vroeger was ik Krisje met de rolstoel en de drempel om iemand in een rolstoel aan te spreken bleek hoog. Sinds Rubi was ik Krisje met de mooie hulphond. Iedereen sprak mij aan.”

Spaarpotjes

Aanvragers krijgen na een strenge selectie hun assistentiehond gratis van Hachiko, een organisatie die jaarlijks 12 à 15 (vooral) golden retrievers en labradors opleidt. Vlaanderen draagt zowat de helft van de kost, de andere helft wordt betaald met sponsorgeld. Krisje komt meteen weer in aanmerking voor een hulphond, maar het is niet zeker of het Vlaams agentschap dit keer zal tussenkomen. “De hernieuwingstermijn bedraagt acht jaar.”

De vrienden van Krisje nemen het zekere voor het onzekere. Linda Willems wist al op de dag van het overlijden van Rubi dat ze iets moest doen. “Omdat ik weet wat Rubi voor Krisje betekende. We stoppen pas als we 25.000 euro bijeen hebben.” Het geld gaat naar Hachiko. “Ik wil Hachiko bedanken voor de steun, voor alles wat zij tot nu toe voor mij hebben gedaan. Er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan”, aldus Krisje.

Wodka

Het geld komt van de verkoop van steunkaarten, van spaarpotjes die bij de handelaars in Rijmenam staan en van tal van acties. Zo naait Daisy Deckers, van het gastgezin waarin Rubi opgroeide, zakken aan oude badhanddoeken om zo gemakkelijke ‘hondafdroogdoeken’ te maken. In Café Den Troef in Mechelen kan je dan weer voor 1 euro proberen te achterhalen in welk van drie glaasjes water dan wel wodka zit. “Je krijgt wat je gokt. Je kan ons ook uitdagen voor een spelletje. Win je, dan krijg je een gratis drankje, verlies je, dan moet je twee euro in de pot steken”, vertelt Anouk Haleyt, uitbaatster en dochter van Linda.

Op 18 november staat Samen voor Rubi op de jaarmarkt in Rijmenam. Giften zijn welkom via BE54 9731 7644 9397 (Krisje) en BE96 0681 0525 2505 (Hachiko, met vermelding ‘Samen voor Rubi’. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.). “Ik heb van de week uren zitten huilen. Van verdriet, maar ook ontroering over de warmte van zoveel mensen. Zelfs de kindergemeenteraad van Bonheiden wil een actie voor mij organiseren.”

Meer info op de Facebookpagina Samen voor Rubi.