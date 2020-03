Kortparkeren met aftelklok van start: “Genoeg alternatieven voor wie langer wil winkelen” Els Dalemans

14u12 2 Bonheiden Met zes parkeerplaatsen voor kortparkeren in het centrum van Bonheiden wil het gemeentebestuur voor meer rotatie vlakbij de winkels zorgen. De bijhorende aftelklok met display Met zes parkeerplaatsen voor kortparkeren in het centrum van Bonheiden wil het gemeentebestuur voor meer rotatie vlakbij de winkels zorgen. De bijhorende aftelklok met display zorgde eerder voor kritiek en werd als een ‘publieke schandpaal’ gezien . “Dit is nochtans een positief project, er werd zelfs al aan kortparkeren gedaan nog vóór de display werkte”, lacht schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld).

“We kondigden deze nieuwe manier van kortparkeren al in augustus 2019 aan. Op dat moment werden de eerste wegmarkeringen op straat aangebracht en ontstond er bij onze inwoners wat commotie over het kortparkeren. De parkeerplaatsen werden immers uitgerust met sensoren, die de aanwezigheid van een voertuig detecteren. Een display geeft vanaf dat moment aan hoeveel minuten er nog resten. Als de parkeertijd van 30 minuten is verstreken, worden de groene cijfers rood en wordt de display een optelklok die aangeeft hoelang een wagen in overtreding staat”, legt Vanmarcke uit.

Publieke schandpalen

“Op dat moment ontvangen ook de parkeerwachters realtime-info over de voertuigen die in overtreding zijn, zodat ze snel en efficiënt kunnen optreden. Let wel: dit systeem werkt enkel overdag, tussen 18 uur en 9 uur en op zondag kan je zonder beperkingen op deze plaatsen parkeren. De display geeft dan ook een volledig groen scherm aan. Er was wat kritiek op de displays, die als ‘publieke schandpalen’ werden gezien. Wij vinden het echter een duidelijk en efficiënt systeem, dat zelfs al werkte nog vóór de display rood of groen kleurde.”

Vertraging

“Het systeem liep immers vertraging op: de aansluiting van de digitale borden verliep moeilijker dan verwacht en is nu pas volledig in orde. Omdat er echter al zou uitgebreid was gecommuniceerd in de zomer van 2019 én de wegmarkeringen al waren aangebracht, gingen heel wat inwoners de voorbije maanden al aan het kortparkeren. Meteen kregen we ook positieve reacties, de rotatie zou nu al groter zijn dan voorheen. Tegenstanders van dit systeem van kortparkeren hoeven niet te vrezen dat hun klanten niet genoeg tijd krijgen om te winkelen. Het gaat hier om zes parkeerplaatsen in het centrum op een totaal van negentig stuks. Er zijn dus nog genoeg alternatieven.”