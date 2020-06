Kleuters Gekko zwaaien juf Elisa uit richting pensioen: “Ze is onmisbaar voor onze school” Antoon Verbeeck

14u11 2 Bonheiden Onder het motto ‘juf Elisa vliegt uit’ werd vandaag op de kleuterschool Gekko Elisa Rijmenams (65 ) gevierd. Als juf ontfermde ze zich onder andere over de voor- en naschoolse opvang. In de turnzaal van de school werd ze getrakteerd op een show.

“Juf Elisa is op elke vergadering paraat en op elke activiteit komt ze als eerste aan en vertrekt ze pas als alles opgeruimd is. Ze gaat ook vrijwillig mee zwemmen, zorgt mee voor de administratie van de warme maaltijden, gaat mee op bijna alle uitstappen met alle leeftijden,... daarom is ze ook een deel van het schoolteam, een belangrijke schakel”, vertelt Dirk Goyvaerts, directeur van Gekko. “Ze is eigenlijk onmisbaar geworden voor de school maar het zal nu zonder haar moeten. Nu het tijd is voor haar pensioen willen we haar hartelijk bedanken voor al die jaren. Hopelijk kunnen we als school nog af en toe beroep doen op deze gouden vrijwilligster.”