Kindergemeenteraad legt eed af: “Kinderen zien dingen die wij volwassen niet zien” Wannes Vansina

03 oktober 2020

15u46 1 Bonheiden Bonheiden heeft een nieuwe kindergemeenteraad. Zaterdag legden zestien jongens en meisjes de eed af. “Kinderen zien dingen die wij volwassenen niet zien”, wijst Jeugdschepen Pascal Vercammen op het belang.

Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar en eerste en tweede middelbaar konden zich kandidaat stelen. Zij die de verkiezing wonnen, legden in de raadszaal de eed af. Djoulde Bah mocht de sjerp omgorden. “Spannend”, vond hij achteraf.

“Ik ben niet bezig met politiek, maar het leek mij wel leuk en leerrijk om te doen”, vertelt de 10-jarige leerling van Klim Op. “We gaan dingen die fout zijn of niet goed proberen te verbeteren. Als er bijvoorbeeld iets mis is met het speelpleintje, dan zullen we dat zeker tegen de burgemeester zeggen.”

Mobiliteit en milieu

Djoulbe is vooral bekommerd om dierenwelzijn, een eerder atypisch thema. “De laatste jaren kwamen vooral mobiliteit en milieu aan bod”, zegt Vercammen. De kindergemeenteraad doet de echte gemeenteraad voorstellen.

“In de mate van het mogelijk proberen we deze te volgen ook. Zo werden vorig jaar spiegels geplaatst rond mobiliteit en milieuacties georganiseerd. En kan het niet, dan gaan we ook uitleggen waarom.”

Dankzij de kindergemeenteraad leren kinderen ook meer over de werking van een lokaal bestuur en leren ze overleggen en oplossingen zoeken.