Kindergemeenteraad eert overleden Rubi met hondenwandeling voor goed doel Antoon Verbeeck

25 november 2019

De kindergemeenteraad van Bonheiden organiseert in samenwerking met de jeugddienst op zondag 1 december een hondenwandeling. De opbrengst gaat integraal naar Hachiko vzw. Start en aankomst is aan Sint-Maartensberg Rijmenam. “Als inspraakorgaan voor kinderen heeft de gemeente de kindergemeenteraad opgericht. De kinderen en jongeren stellen zelf hun agenda samen en beslissen autonoom welk advies ze aan de volwassen gemeenteraad geven. Naar aanleiding van het plotse overlijden van assistentiehond Rubi van Krisje Peeters uit onze gemeente, hebben de leden tijdens de eerste kindergemeenteraad van dit werkjaar beslist om een actie te ondernemen om geld in te zamelen ten voordele van Hachiko vzw”, deelt jeugdschepen Pascal Vercammen (Open Vld) mee. Starten kan tussen 9 en 10 uur aan Sint-Maartensberg, waar ook de aankomst ligt. Deelnemers kunnen nadien nog genieten van een hapje en drankje. Je hebt de keuze tussen een wandeling van 5 of van 10 kilometer. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro.