Kinderfietsen gezocht voor sociaal project Antoon Verbeeck

10 juli 2019

09u38 0

Wereldwinkel Bonheiden en Welzijnsschakels De Wegwijzer en Het Bergske zoeken kinderfietsen. Tot en met 31 augustus kan je fietsen binnenbrengen in één van de drie verzamelpunten. Nadien worden ze aan het OCMW overhandigd. Het is helaas nog steeds geen evidentie voor elk kind om even de fiets te nemen. Vandaar dat we deze zomer zoveel mogelijk kinderfietsen verzamelen en oplappen, om dan nadien te schenken aan ons OCMW”, klinkt het. De verzamelpunten zijn: Centrum Ruimte in de Oude Kasteellaan, eerst een afspraak maken met Willy Hellemans, Wereldwinkel Bonheiden op het Kerkplein, woensdag 14-17 uur en zaterdag 10-12.30 uur, en Metteberg in het Rijmenamse Sint Maartensberg, van dinsdag tot en met donderdag van 10 tot 17 uur. Heb je een fietsje staan, maar kan je niet brengen? Neem dan contact op via 0474/92.80.90 of dennisrombauts@gmail.com