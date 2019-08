Jeugdverblijven verbeteren infrastructuur dankzij subsidies Wannes Vansina

15 augustus 2019

16u37 0 Bonheiden Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert 1.500.000 euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Vier uitbaters uit de regio kunnen daardoor hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken.

Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun jonge gasten. “Het gaat om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen. Daarom geef ik via Toerisme Vlaanderen gerichte financiële steun”, zegt Weyts.

De Rode Planeet van socialistische mutualiteit De Voorzorg in Rijmenam krijgt 25.472 euro. “Onze straat werd vernieuwd en we moeten ons afval- en regenwater afzonderlijk aanbieden, wat een grote kost is voor een domein van vijf hectare. Daarnaast gaat het geld naar het vervolledigen van de omheining en het moderniseren van onze koelcapaciteit”, zegt Rudy Vangeel.

Het geld gaat dus niet rechtstreeks naar de kinderen. “Vorig jaar bij een gelijkaardig dossier was dat wel het geval en investeerden we in speeltuigen.” De subsidies maken veertig procent uit van de totale investering. “Zonder zouden ze onmogelijk te betalen zijn”, zegt hij.

Verder in de regio krijgt Don Bosco Scouts Ruisbroek 16.110 euro voor moderniseringswerken, Kamphuis De Stevige Linker in Bornem en Het Laathof in Hingene krijgen respectievelijk 8.427 en 1. 095 euro voor ‘kindvriendelijkheidswerken’.