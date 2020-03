Jeugdschepen Cato overhandigt wafels aan personeel Imelda Antoon Verbeeck

24 maart 2020

11u58 10 Bonheiden Jeugdschepen van Gezondheid in Bonheiden Cato Callaerts overhandigde enkele wafeltjes aan het personeel van het Imeldaziekenhuis. De jeugdschepen wil met het gebaar de ziekenhuismedewerkers bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

De wafeltjes kocht Cato met haar spaarcenten. De jeugddienst liet zich inspireren door de actie en zal op zijn beurt ook wafeltjes wegschenken aan de zorgverleners van het Imeldaziekenhuis. “Cato is een heel gedreven meid en ik ben supertrots dat ze zich als jeugdschepen aan het bakken geslaan is voor het personeel van Imelda”, aldus haar volwassen tegenhanger Pascal Vercammen (Open Vld), die de overhandiging van de koekjes op poten had gezet.