Jeugddorp en lokaal bestuur onthullen kunstwerk langs Rijmenamseweg Antoon Verbeeck

18 december 2019

18u07 2 Bonheiden Aan de Rijmenamseweg werd deze namiddag ter hoogte van de bushalte ‘Gezonde Luchtlaan’ het kunstwerk verWACHT(ing) onthuld. Het kunstwerk is het resultaat van een participatieve samenwerking tussen de gemeente en Jeugddorp, dat kinderen en jongeren die opgroeien zonder de directe nabijheid van ouders ondersteunt en hen begeleidt naar zelfstandigheid.

Dat het kunstwerk een plaatsje kreeg aan een bushokje is niet toevallig. De gemeente stelde na de opening vorig jaar van het kunstwerk Stairway to Heaven, het werk met de ladder aan het gemeentehuis, in het kader van het project Kunst op Straat kunstenaar unik-id aan voor de uitwerking van het project.“Met het kunstwerk maken we een analogie met de werking van Jeugddorp. Als de situatie niet meer veilig is, kan men schuilen en geborgenheid vinden in een groot huis. De naam is een verwijzing naar de locatie, de zekerheden in het leven waarvan we uitgaan en de vooruitzichten die wel of niet uitkomen. De handen in het logo verwijzen naar bescherming en refereren tegelijkertijd aan het sjabloon van ontwerper Branco”, deelde cultuurschepen Mieke Van den Brande (CD&V) mee.

Het lokaal bestuur had tijdens de voorstelling dankwoordjes voor Jeugddorp, De Lijn, voor unik-id voor de uitwerking van het kunstwerk en voor Branco voor het ontwerp van het sjabloon. “De band tussen de gemeente en Jeugddorp is sterk. Zo kunnen sinds kort ook jongeren die bij Jeugddorp verblijven gebruikmaken van de vrijetijdscheques”, gaf jeugdschepen Pascal Vercammen (Open Vld) mee.