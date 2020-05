Jaak Van Assche wint ‘Cultuurpluim’ van thuisgemeente Bonheiden: “Stimulans om mij verder in te zetten”

Antoon Verbeeck

28 mei 2020

11u32 0 Bonheiden Acteur Jaak Van Assche (80 jaar) ontvangt van zijn thuisgemeente Bonheiden de ‘Cultuurpluim’, een officiële erkenning van een geleverde prestatie die een meerwaarde biedt voor het culturele leven. Gezien de coronamaatregelen zal de plechtige uitreiking later gebeuren op een gepast cultureel moment.

“Eerlijk gezegd had ik deze ‘Cultuurpluim’ niet verwacht tussen de genomineerde personen en verenigingen. Na mijn toekenning van ereburger in de gemeenteraad vond ik het, in alle bescheidenheid, al welletjes. Als overtuigd pluralist en democraat is het dan ook gepast om deze prijs die werd geïnstalleerd door democratische instanties van de gemeente met een zekere trots te aanvaarden. Mijn dank voor deze erkenning gaat dan vooral uit naar alle personen die voor mij hebben gekozen en naar het gemeentebestuur in het bijzonder. Voor mij is het een blijvende stimulans om mij verder in te zetten voor de culturele activiteiten in de gemeente”, aldus de winnaar.

Stemronde

Via het participatieplatform 2820vraagt kon iedereen kandidaturen indienen. Nadien konden inwoners samen met het dagelijks bestuur van de cultuurraad hun stem uitbrengen. “Jaak Van Assche is de verdiende winnaar van de ‘Cultuurpluim’. Wat Jaak op cultureel vlak voor Bonheiden én ook ver daarbuiten heeft betekend én gerealiseerd, is onmogelijk in enkele zinnen te omschrijven. Zowel op professioneel vlak als voor zijn inzet als vrijwilliger verdient hij de ‘Cultuurpluim’”, klinkt het. Van Assche heeft talloze producties op zijn naam staan, zowel in theater als voor film en televisie. Bij het grote publiek is hij onder andere bekend voor zijn rollen in De Collega’s en F.C. De Kampioenen.