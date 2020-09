Jaak Van Assche ontvangt oorkonde ereburger en Cultuurpluim van Bonheiden Antoon Verbeeck

30 september 2020

Acteur en voormalig schepen en gemeenteraadslid van Bonheiden Jaak Van Assche (80 jaar) ontving vanavond de titel van ereburger en de Cultuurpluim van de gemeente. De gemeenteraad kende op 19 februari van dit jaar de titel van ereburger toe, maar het coronavirus deed de huldiging steeds uitstellen. Van Assche werd via het participatieplatform 2820vraagt door de bewoners gekozen als winnaar van de Cultuurpluim, de cultuurprijs van Bonheiden. “Jaak heeft talloze producties op zijn naam staan, zowel in theater als voor film en televisie. Hij is cultureel erfgoed van onze gemeente. Daarnaast bouwde hij in onze gemeente ook een politieke carrière uit, één die hem tot in het schepencollege bracht”, aldus burgervader Lode Van Looy (BR30). Van Assche, onder andere bekend voor zijn rollen in De Collega’s en F.C. De Kampioenen, ontving eerder al de titel van ereschepen van Bonheiden.