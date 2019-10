Inwoners Doornlaarstraat doen zelf snelheidsmetingen in afwachting op trajectcontrole: “1 op 3 te snel” Antoon Verbeeck

28 oktober 2019

13u38 0 Bonheiden Vijf gezinnen uit de Doornlaarstraat hebben zelf snelheidsmetingen uitgevoerd in hun straat. De buren zijn de snelheidsduivels meer dan beu en zijn vragende partij voor een trajectcontrole. Het resultaat van de snelheidsmetingen spreekt de buren niet tegen: één op drie reed sneller dan de toegelaten snelheid.

“Sinds jaar en dag is er een probleem van overdreven snelheid in onze straat. Er geldt een snelheidslimiet van 70, maar daar vegen ze hier heel vaak hun voeten aan. De Doornlaarstraat is een lange straat met een aantal rechte stukken. De verleiding om snel te rijden is groot”, zegt inwoner Danny Verrijssen. “Door de burgemeester werd er enkele jaren geleden, bij de heropening van de Doornlaarstraat, de belofte gedaan dat er een ‘slimme snelheidsmeter’ zou geplaatst worden en dat op korte termijn er ook een trajectcontrole zou komen. Er zijn krantenartikels verschenen waarbij deze trajectcontrole aangekondigd werd, maar volgens de laatste artikels en berichten is er helemaal geen sprake meer van een trajectcontrole in onze straat.”

Woordje uitleg

“Daarom hebben we met enkele bewoners gedurende twee weken op regelmatige tijdstippen en op verschillende locaties snelheidsmetingen uitgevoerd. Met dank aan beweging.net die ons een ‘speedgun’ gratis ter beschikking heeft gesteld. Tijdens de opmetingen stelden we vast dat voertuigen regelmatig remmen als ze merken dat er een opmeting wordt gedaan. Bestuurders stoppen zelfs en vragen om uitleg of zijn geërgerd over het feit dat hun te snel rijden genoteerd werd. We stelden ook vast dat er bestuurders zijn die terugkeerden om te zien wat er was gebeurd. Dit geeft aan dat die mensen zich zeker bewust zijn van het feit dat ze een overdreven snelheid aanhielden.”

1 op 3

“De metingen vonden plaats tussen 17 september en 2 oktober, een regenachtige periode. We hadden dan ook de indruk dat de bestuurders hun snelheid aan de weersomstandigheden aanpasten. Al blijft het resultaat voor zich spreken: één op drie reed te snel. In totaal zijn er gedurende deze periode 1.019 voertuigen geregistreerd, 332 voertuigen daarvan reden met een snelheid hoger dan 70 kilometer per uur. Het betreft hier een zeer korte opname, toch geeft dit resultaat een indicatie van het rijgedrag bij slecht weer. Je kan je de snelheden bij betere weersomstandigheden al inbeelden.”

2021

Schepen van Mobiliteit in de gemeente Bonheiden Bart Vanmarcke (Open Vld) bevestigt dat in de toekomst de Doornlaarstraat op de planning staat voor een trajectcontrole. “Onder voorbehoud van de afronding van de meerjarenbegroting voorziet het lokaal bestuur een trajectcontrole in de Doornlaarstraat. Deze wordt in 2021 uitgerold. In tussentijd vragen wij aan de politie om bijkomend toezicht te doen in de straat”, klinkt het. Bonheiden zal 220.000 euro neertellen voor de trajectcontrole in de Doornlaarstraat.