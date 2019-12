Inwoners Bonheiden hakken knoop door: nieuwe sportkeet en renovatie Sint-Martinus bovenaan agenda Antoon Verbeeck

03 december 2019

17u29 4 Bonheiden De nieuwbouw van de sportkeet in Bonheiden en de renovatie van de zaal Sint-Martinus in Rijmenam kwamen als prioriteiten uit de bus van het De nieuwbouw van de sportkeet in Bonheiden en de renovatie van de zaal Sint-Martinus in Rijmenam kwamen als prioriteiten uit de bus van het participatieplatform #2820Vraagt . De afgelopen weken konden zowel inwoners als niet-inwoners kiezen welk dossier volgens hen het belangrijkst is. In totaal werden 1.526 voorkeursstemmen uitgebracht.

De stemmen zijn geteld. In november stelde het lokaal bestuur de vraag welk gemeentelijk gebouw het meeste impact heeft op de vrijetijdsbeleving van de inwoners. Stemmers kregen de keuze uit de sportkeet, zaal Sint-Martinus en de Krankhoeve. Stemmen kon op papier of online. “De sportkeet stak er met kop en schouders bovenuit in de papieren stemronde. Bij de digitale stemmen kwam Sint-Martinus dan weer als prioriteit uit de bus”, zegt burgemeester Lode Van Looy (BR30).

Nieuwbouw en renovatie

“Voor de sportkeet (742 stemmen) gaan we op korte termijn werk maken van een sluitende projectdefinitie. Bedoeling is dat een werkgroep een voorstel opmaakt en dat voorlegt aan de architect. Zeker is dat er een nieuwbouw komt. We voorzien hier een miljoen euro voor. Feestzaal Sint-Martinus (534) is dan weer een renovatieproject, al zal er buiten de muren niet veel blijven staan. Eind 2020 willen we de werkzaamheden starten. Samen met de architect worden voorbereidingen voor de renovatiewerken volgend jaar opgesteld. Het gaat om een dossier van 1,2 miljoen euro.”

De volledige renovatie van de Krankhoeve (250) wordt dan weer in een later stadium uitgevoerd. “Al gaan we wel al het dak vernieuwen voor een som van 830.000 euro.”

Stemmen

Bij het lokaal bestuur zijn ze meer dan tevreden over #2820Vraagt. “In totaal waren er 884 registraties op het digitaal platform, waarvan 719 door inwoners. Daarnaast werden 775 stemstrookjes verzameld. Dat resulteerde in 1.414 verschillende stemmen en 1.526 voorkeuren gezien er meer dan één voorkeur kon worden gegeven. Dat is 5,8 procent van de inwoners; een fantastisch resultaat en meer dan in andere gemeentes. Dit is voor herhaling vatbaar”, besluit de burgemeester.