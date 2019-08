Investeer mee in pv-panelen op daken bib en gemeentehuis Antoon Verbeeck

14 augustus 2019

Het gemeentebestuur besliste om de daken van het gemeentehuis en de bibliotheek te voorzien van pv-panelen voor zonne-energie en geeft aan burgers de kans om mee investeren in deze installatie. “De installatie wordt voorzien door burgercoöperaties ZuidtrAnt CVBA-SO en Klimaan CV en geven de kans aan alle inwoners om mee te investeren in hernieuwbare energie. Elke burger zal de kans krijgen om via aandelen mee te participeren in dit project”, klinkt het. Toon je interesse dan kan je je weldra inschrijven op een van volgende infomomenten: maandag 9 september om 19:30 uur in de grote zaal van het Blikveld in Bonheiden en vrijdag 13 september om 19:30 uur in de zaal van Sint Maartensberg in Rijmenam.