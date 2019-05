Infomarkt toont plannen van toekomstige wijk op Meurop-site Antoon Verbeeck

28 mei 2019

17u00 3 Bonheiden Ontwikkelaars CoGiVa en PSR werkten samen een toekomstvisie uit om de vroegere Meurop-site in Rijmenam te laten uitgroeien tot een nieuwe wijk aan de Dijle genaamd Dijledonk. Op maandag 3 juni organiseren de ontwikkelaars een publieke infomarkt in de gebouwen van de voormalige meubelfabriek Meurop en lichten ze hun plannen toe.

De meubelfabriek Meurop sloot in 1980 de deuren, waarna de terreinen er jarenlang verlaten bij lagen. De plannen voor een herontwikkeling van de oude industriële site gelegen tussen de Oude Keerbergsebaan en de Dijlevallei ontstonden in 2006, toen de gemeente Bonheiden haar nieuwe structuurplan uitwerkte. Op basis hiervan werkten CoGiVa en PSR samen met het ontwerpbureau OMGEVING in 2018 een mastervisie voor het terrein uit.

Infomarkt

“Tijdens de infomarkt krijgt de bezoeker de primeur om aan de hand van thematische infostanden kennis te maken met de gebiedsontwikkeling Dijledonk. Dé ambitie van deze toekomstvisie is het verzachten, opentrekken en opwaarderen van de verloederde betonnen grens tussen de Oude Keerbergsebaan en de Dijle. Dijledonk moet uitgroeien tot een nieuwe levendige en toegankelijke landelijke wijk aan het water in Rijmenam waar ontspannen, wonen, werken en samenleven hand in hand gaan”, delen de ontwikkelaars mee.

“Deze infomarkt en buurtconsultatie is alvast een belangrijke stap vooruit in de richting van een finaal masterplan, de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), alsook de sanering van bepaalde historisch verontreinigde zones op het terrein.”

De realisatie van Dijledonk zal gefaseerd verlopen. Meer details over de werken en de toekomstige wijk, willen de partners pas tijdens de infomarkt geven. De markt op 3 juni is doorlopend te bezoeken tussen 18 en 21 uur.