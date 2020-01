Infoavond over Rijmenams kerkhof in kader van opmaak erfgoedbeheerplan Antoon Verbeeck

02 januari 2020

In Sint-Maartensberg kan je op 30 januari een informatieavond rond het Sint-Martinuskerkhof van Rijmenam bijwonen. Momenteel wordt er een erfgoedbeheerplan opgemaakt voor het kerkhof aan de kerk. De uitwerking van het plan gebeurt door het adviesbureau INTRO Cultuur en media, in samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten, Heemkring ‘t Hoefyser en een groep gedreven vrijwilligers. “De voorbije maanden werden de inventarissen opgemaakt voor bouwkundige, landschappelijke, archeologische en funeraire elementen, die kunnen helpen om de erfgoedwaarde van deze unieke site te bepalen en naar de toekomst toe te beschermen. De komende maanden werken de betrokken partners aan de uitwerking van de visie die vanuit deze inventarisatie zal worden ontwikkeld. Uiteraard is het van belang dat hierbij ook omwonenden, belanghebbenden, zoals familieleden en nabestaanden, en inwoners van onze gemeente bevraagd worden”, klinkt het. De informatieavond start om 20 uur.