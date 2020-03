Imeldaziekenhuis start met e-cards: “Als hart onder de riem voor medewerkers of als verrassing voor patiënt” Antoon Verbeeck

17 maart 2020

12u50 20

In het Imeldaziekenhuis van Bonheiden is men gestart met e-cards: een manier om een berichtje te sturen naar patiënten en bewoners of om de ziekenhuismedewerkers een hart onder de riem te steken in deze drukke tijden. “Wil je de patiënten van ons ziekenhuis en bewoners van ons woonzorgcentrum, die helaas geen bezoek meer mogen ontvangen, verrassen met een leuk bericht? Dat kan met onze e-cards. Je kiest een foto, geeft aan voor wie het berichtje bestemd is en schrijft een leuke boodschap voor hem/haar. Wij printen deze kaarten af en bezorgen ze aan patiënten en bewoners. Ook voor de vele medewerkers en artsen in ons ziekenhuis doet een motiverend berichtje ongelooflijk veel deugd. Vul op de e-card als patiënt “Helden van Imelda” in, bij afdeling vul je niets in, bij kamer 0. Wij zorgen ervoor dat deze opstekertjes worden opgehangen op alle diensten van ons ziekenhuis”, klinkt het bij het ziekenhuis. Je vindt de e-cards via deze link. “Willen kinderen een mooie tekening opsturen? Ook dat is mogelijk. Scan de tekening en verstuur ze naar opname1@imelda.be. Wij maken een mooie kleurenprint en zorgen dat ze bij de juiste persoon terechtkomt.”

