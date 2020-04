Imeldaziekenhuis komt met coronacijfers: “14 sterfgevallen, momenteel 11 op intensieve” Antoon Verbeeck

10 april 2020

17u32 8 Bonheiden Het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden kwam vandaag met een stand van zaken rond hun strijd tegen Co Vid-19. Momenteel liggen er 76 besmette patiënten, waarvan 11 op intensieve zorgen. De laatste weken overleden er 14 personen aan het virus.

“Op die maand tijd werden 236 CoVid-positieve patiënten opgenomen in ons ziekenhuis, 126 konden het ziekenhuis terug verlaten, 14 patiënten zijn hier overleden. Vandaag liggen 76 patiënten die CoVid-19 positief zijn in het Imeldaziekenhuis. Hiervan liggen 11 personen op intensieve zorgen, waarvan 9 worden beademd”, deelt woordvoerster van Imelda Kathleen Vermeulen mee.

Woonzorgcentra

“De voorbije dagen kwam het probleem van de woonzorgcentra met betrekking tot de CoVid-19 pandemie uitgebreid aan bod in de pers. Uit de contacten tussen onze geriaters en de lokale woonzorgcentra blijkt soms een terughoudendheid om door te sturen naar de ziekenhuizen. Vooral het idee dat er geen plaats zou zijn voor deze patiënten in de ziekenhuizen leeft sterk. Onze geriaters én ons team ziekenhuishygiëne zijn en blijven in contact met de omliggende woonzorgcentra en doen al wat mogelijk is om hen te ondersteunen. Enerzijds door hen advies en waar nodig materiaal ter beschikking te stellen, anderzijds door ter plaatse te gaan om toelichting te geven. In overleg met de CRA van de woonzorgcentra worden bewoners die dringende medische verzorging in een ziekenhuis nodig hebben, in ons ziekenhuis opgevangen. Het is belangrijk te benadrukken dat we steeds ter beschikking staan voor de medische verzorging en de eventuele opname van élke bewoner van een woonzorgcentrum.”

Uitstel

Diensthoofd van het hartcentrum van Imelda trok eerder al aan de alarmbel. Volgens hem stellen patiënten met dringende hart- en vaatproblemen vaak een ziekenhuisbezoek uit.Dat is volgens geriater van het ziekenhuis Peter Lybeert bij senioren niet anders. “We zijn zeker bereid patiënten met een bewezen of veronderstelde coronavirus infectie de nodige ondersteunende zorgen te bieden. Ook voor bejaarden die thuis wonen en dringende medische problemen hebben, is het belangrijk dat zij contact opnemen met hun huisarts of langsgaan op de spoedgevallendienst van hun ziekenhuis. We merken jammer genoeg dat mensen dit te lang uitstellen, waardoor ze erg ziek in ons ziekenhuis aankomen.”