Imeldaziekenhuis is gewapend tegen tweede coronagolf: “Stocks aangevuld en ervaringen van eerste golf in roadmap verwerkt” Antoon Verbeeck

04 augustus 2020

14u13 0 Bonheiden Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden is klaar voor de strijd tegen een tweede grote coronagolf. Momenteel merken ze bij Imelda nog niet dat de cijfers opnieuw stijgen.

“De stocks in ons ziekenhuis zijn aangevuld en worden waar nodig bijbesteld”, zegt communicatieverantwoordelijke Dorien Vandenberghe. “Wij hebben een roadmap die al tijdens de eerste golf werd gebruikt. Die hebben we aangevuld en aangepast met onze ervaringen vanuit de eerste golf. Na de eerste golf hebben we ook een debriefing gedaan met onze medewerkers. Ook die antwoorden werden mee verwerkt in deze roadmap.” Over het aantal patiënten wordt niet gecommuniceerd.