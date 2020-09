Imeldaziekenhuis investeert 2 miljoen in hybride operatiezaal: “Beste van 2 werelden gecombineerd in één ruimte” Els Dalemans

04 september 2020

15u15 0 Bonheiden Het beste van twee werelden gecombineerd in één ruimte, zo omschrijven de vaatchirurgen van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden hun gloednieuwe ‘hybride operatiezaal’. Aan de zaal, momenteel de grootste in haar soort binnen de Benelux, hangt een prijskaartje van zo’n 2 miljoen euro.

“In een gewone operatiezaal vind je meestal eenvoudige röntgenapparatuur. Wij gebruiken tijdens onze operaties echter heel veel röntgenstralen, en hebben dus baat bij een betere installatie. Deze vind je meestal wel op de dienst radiologie, maar daar is men dan weer niet voorzien op operaties. Deze nieuwe ‘hybride operatiezaal’ combineert het beste van die twee werelden. Wwerken voortaan in een volledig uitgeruste operatiezaal mét een geïntegreerde installatie voor uiterst nauwkeurige medische beeldvorming”, zegt vaatchirurg Jürgen Verbist.

Onovertroffen beeldkwaliteit

“We kozen voor de allerbeste toestellen, zodat we met veel lagere stralingsdosissen toch een onovertroffen beeldkwaliteit krijgen en dus preciezer kunnen bepalen waar we in het lichaam moeten zijn. Het kloppend hart van de nieuwe installatie is de bedieningsruimte, waar we dankzij vele nieuwe softwaretoepassingen zowel voor, tijdens als na de operatie meteen een pak meer mogelijkheden hebben.”

In één zaal

“We hebben de nieuwe infrastructuur volledig kunnen afstemmen op alle behoeften van de artsen en verpleegkundigen van het team vaatchirurgie”, vult hoofdverpleegkundige OK Sarah Janssens aan. “Alles wat we nodig hebben bevindt zich nu in één zaal en niet verspreid over het operatiekwartier. Dit maakt dat we ons niet meer moeten verplaatsen om materiaal te verzamelen. Omdat de zaal ook groter is, kan je er makkelijker en veiliger manoeuvreren.”

realtime dosimetrie

“Ook de veiligheid voor ons en onze patiënten is hier nog groter. De installatie werkt met ‘realtime dosimetrie’, dit betekent dat er continue wordt gemeten aan hoeveel straling iedere persoon in de zaal wordt blootgesteld. Zo kunnen we meteen ingrijpen en de opstelling aanpassen wanneer de straling bij iemand te hoog blijkt te zijn. Dit is niet alleen een goede zaak voor de patiënt zelf, maar ook voor al onze medewerkers en artsen die dagelijks in de onmiddellijke nabijheid van de straling moeten werken.”