Imeldastrijders tegen Covid-19 vastgelegd in hall of fame: “Een herinnering aan een niet te onderschatten periode” Antoon Verbeeck

11 augustus 2020

16u53 4 Bonheiden De kunstgang van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden is omgevormd tot een hall of fame van ziekenhuispersoneel dat zich de laatste maanden heeft ingezet in de strijd tegen Covid-19. Exact 93 gemaskerde gezichten én de mensen achter de maskers werden door Hilde Collier op beeld vastgelegd. Een eerbetoon voor het harde werk, klinkt het bij de fotografe. “Maar als écht eerbetoon aan de zorg vragen we dat iedereen de richtlijnen nauwkeurig volgt.”

De 93 gezichten staan symbool voor het voltallige personeelsbestand van Imelda dat zich al maandenlang inzet tegen de verspreiding van het coronavirus. Niet alleen verpleegkundigen en artsen kwamen voor de lens, maar ook de directie, administratieve medewerkers, het poetspersoneel... “Tijdens de lockdownperiode moest ik de deuren van mijn fotostudio in Hombeek sluiten. Na enkele weken was ik dat beu en wou ik opnieuw achter mijn fototoestel kruipen”, vertelt fotografe Hilde Collier. “Een project rond de verschillende mensen in de zorg leek me een goed idee. Ik wou ze in de kijker zetten als eerbetoon voor hun harde werk. Na een telefoontje met één van mijn klanten, die hier op de afdeling intensieve zorgen werkt, kwam de bal aan het rollen. Eind mei werden de eerste portretten geschoten.”

Energie

Hilde klaarde de klus op drie halve dagen. Het resultaat van de shoot werd tot zes collages omgevormd, die nu schitteren in de kunstgang van Imelda. “Voor mij als fotografe was het fantastisch om toch de lach van de vele medewerkers te kunnen vastleggen, ook al droegen ze een mondmasker. Je zag de energie en het enthousiasme in hun ogen, plexischerm of niet. Ik ben bijzonder trots op dit project.”

“De collages staan ook symbool voor de andere collega’s die niet op beeld werden gebracht én onze families, die het toch vele weken zonder ons hebben moeten stellen

Dagmar en Hanne

Symbool

Dagmar Obbels en Hanne Valgaeren, beiden actief in het labo klinische biologie, zijn twee van de geportretteerden. Samen met hun collega’s zorgden zij ervoor dat het Imeldaziekenhuis in maart over coronatesten kon beschikken. “Het is fijn dat ook personen die achter de schermen actief zijn erkenning krijgen. Enkele maanden geleden wist niemand wat er op ons afkwam, maar als één team hebben we in dit ziekenhuis gestreden. De collages geven mooi die samenhorigheid weer en staan ook symbool voor de andere collega’s die niet op beeld werden gebracht én onze families, die het toch vele weken zonder ons hebben moeten stellen. In volle lockdown kon je ons 7 dagen op 7 in het ziekenhuis vinden. Ondertussen is dat één dag minder.”

Als écht eerbetoon aan de zorg vragen we dat iedereen de richtlijnen nauwkeurig volgt. Cindy Van Vlasselaer

Echt eerbetoon

“Het was leuk om aan de fotoreportage mee te werken. Niet dat we zo graag in de spotlight staan, maar het is een mooi eerbetoon en zal een herinnering blijven aan een niet te onderschatten periode”, vertelt Cindy Van Vlasselaer, hoofdverpleegkundige van een Covid-19 afdeling in Imelda. “We hopen oprecht dat we dit geen tweede keer meer moeten meemaken. Het vooruitzicht om opnieuw in die omstandigheden te moeten werken, maakt ons niet vrolijk. Als écht eerbetoon aan de zorg vragen we dat iedereen de richtlijnen nauwkeurig volgt.”