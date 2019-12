Hondenwandeling voor goed doel brengt 765 euro op Antoon Verbeeck

04 december 2019

De kindergemeenteraad en de jeugddienst van Bonheiden zamelden samen 765 euro in met een hondenwandeling, die plaatsvond op zondag 1 december. Sympatisanten van ‘Samen voor Rubi’ kwamen die dag ook een handje toesteken. De actie kaderde binnen de Warmste Week. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar Hachiko vzw. Naar aanleiding van het plotse overlijden van assistentiehond Rubi van Krisje Peeters uit de gemeente, besloten de leden tijdens de eerste kindergemeenteraad van dit werkjaar om een actie te ondernemen om geld in te zamelen. Zo’n 100 deelnemers genoten van de wandeling in het gezelschap van hun trouwe viervoeter.