Herstellingswerken kerkhofmuur Sint-Maartensberg starten volgende week Antoon Verbeeck

07 mei 2020

In Rijmenam starten volgende week de herstellingswerken aan de kerkhofmuur langs Sint-Maartensberg. De aannemer begint op maandag om 7 uur. Om de herstellingen veilig te laten verlopen wordt Sint-Maartensberg van 11 tot en met 15 mei afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers geraken het best voorbij de werken langs de kant van de pastorij. Voor doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Bonheiden centrum en Muizensteenweg.