Hardrijder rijdt 67 kilometer per uur te snel Tim Van Der Zeypen

27 mei 2020

17u15 0

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft een extreme hardrijder geflitst. Dat gebeurde tijdens een snelheidscontrole op de Dijleweg in Bonheiden. De chauffeur reed aan 137 kilometer per uur voorbij de flitser. Dat is maar liefst 67 kilometer per uur te snel. Hij zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Hij riskeert een rijverbod en een bijkomende geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. “Er werden 251 chauffeurs gecontroleerd”, meldt de politiezone verder. “In totaal kregen tien chauffeurs een proces-verbaal.”