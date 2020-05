Handelaars, burgemeester en acteur sporen inwoners van Bonheiden aan om vol te houden: “Kom je wél uit jouw kot, zoek het dan niet te ver” Antoon Verbeeck

10 mei 2020

12u45 0 Bonheiden Vanaf volgende week circuleren er online filmpjes die de inwoners van Bonheiden en Rijmenam moeten aansporen om de quarantainemaatregelen vol te houden en lokaal te winkelen.

Inwoner van Rijmenam Ahmed Aghassaiy kwam met het idee op de proppen, zijn broer Saïd Aghassaiy, ook wel bekend als de Mechelse rapper en filmproducent Pita, nam met zijn vzw LOF het camerawerk en de montage voor zijn rekening. “’Hou alsjeblief vol’, is de boodschap die ik met de filmpjes wil brengen. We kunnen alleen maar onze vrijheid terugverdienen, als we het hoofd niet laten hangen en onze burgerplicht doen”, vertelt Ahmed. “Daarnaast moeten we ook oog blijven houden voor wat onze gemeente allemaal te bieden heeft. Aan groen is er hier geen gebrek en de lokale handelaars kunnen heel wat steun gebruiken. Kortom: kom je uit het kot, zoek het dan niet te ver”.

Enthousiast

Onder andere burgemeester Lode Van Looy, acteur en inwoner van de gemeente Jaak Van Assche en enkele lokale handelaars schitteren in de filmpjes. Zanger en gitarist uit Rijmenam Werner Van Rillaer zorgt voor een gepaste soundtrack.

“In totaal werden 13 takes op 16 locaties in 10 dagen tijd gedaan. Telkens komen er inwoners of handelaars uit onze gemeente aan het woord. Ze reageerden allemaal even enthousiast. Ook schepen Bart Vanmarcke was fan van het idee. Het gemeentebestuur heeft dus mee zijn schouders onder het initiatief gezet. We hopen dat we zo alle inwoners van Bonheiden en Rijmenam kunnen bereiken met onze boodschap.”

Wie de handelaars van Bonheiden en Rijmenam wil steunen, vindt meer informatie op 2820koopt.be.



