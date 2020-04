Gezocht: toffe initiatieven en ideeën om elkaar te helpen tijdens coronacrisis Antoon Verbeeck

03 april 2020

Het gemeentebestuur van Bonheiden bundelt via het platform www.2820vraagt.be tot 19 april alle ideeën en initiatieven tijdens de coronacrisis. Deze voorstellen worden opgedeeld in drie categorieën: wat kan ik als inwoner zelf of samen met andere inwoners doen, wat kan de gemeente Bonheiden doen en wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties, ... doen?

“De verspreiding van het coronavirus beïnvloedt iedereen en we zullen deze crisis samen het hoofd moeten bieden. Zorg dragen voor ieders welzijn is van cruciaal belang. Het gemeentebestuur wil de vinger aan de pols houden door het platform #2820vraagt te gebruiken. We bekijken welke ideeën of initiatieven ondersteund kunnen worden. Daarnaast peilt het bestuur via het platform ook naar de behoeften waar momenteel nog geen oplossingen of initiatieven voor bestaan”, klinkt het.