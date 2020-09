Gemeenteraadslid N-VA Bonheiden vraagt prikkelarme kermisdag: “Pas snelheid en duur van attracties aan” Antoon Verbeeck

24 september 2020

16u24 0 Bonheiden Gemeenteraadslid van N-VA Bonheiden Marcel Claes is vragende partij voor een extra prikkelarme kermisdag tijdens de novemberkermis. Claes plaatste zijn idee op de gemeenteraadsagenda van 30 september.

“De kermis is nog maar tien dagen achter de rug en we denken al aan de volgende. Kermis is een feestelijk gebeuren voor iedereen of dat zou het toch moeten zijn. De realiteit is vaak anders. Heel dikwijls kunnen kinderen met een beperking niet optimaal genieten van zo'n dorpsfeest omdat attracties niet afgesteld zijn op hun mogelijkheden, maar ook is een aangepaste omgeving belangrijk om ook voor deze doelgroep een volwaardige kermisbeleving te creëren”, vindt Claes.

Aanpassing attracties

Zijn voorstel bestaat uit een samenwerking tussen de foorkramers en gemeente, waarbij de snelheid en duur van de mechanische attracties wordt aangepast en het geluid en de flitslichten worden gedempt. Elke Bonheidense deelnemer zou ook vijf euro aan kermisdukaten moeten krijgen. “Ook volwassenen met een beperking kunnen dan bij dit kermisgebeuren aansluiten. De gemeente kan ook een locatie voorzien, waar elke Bonheidense deelnemer een drankje en eventueel een paar smoutebollen krijgt.”