Gemeenteraadslid Charlotte Pittevils (Groen) op Vlaamse kieslijst Antoon Verbeeck

24 mei 2019

Voor Groen Bonheiden-Rijmenam neemt deze zondag gemeenteraadslid Charlotte Pittevils deel aan de verkiezingen. Pittevils, 23 jaar, heeft de ambitie om de jongste vrouw in het Vlaams Parlement te worden. “Ik wil het geweten van de klimaatgeneratie vertegenwoordigen en zorgen dat er een nieuwe wind door het parlement waait. Het gaat namelijk over mijn toekomst, maar ook over die van u, uw kinderen en kleinkinderen. Hierbij moeten we aandacht hebben voor zowel mens als milieu”, aldus Pittevils. Je vindt haar als tweede opvolger voor het Vlaams Parlement.