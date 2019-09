Gemeentelijke groepsaankoop van bomen en hagen Antoon Verbeeck

17 september 2019

Het lokaal bestuur van Bonheiden organiseert in samenwerking met de milieuraad een groepsaankoop van bomen en hagen. Nog tot en met 30 oktober kan je aan plantgoed bestellen. “Bonheiden is een bomenrijke gemeente, en dat willen we graag zo houden”, deelt de gemeente mee. De voordelen van bomen zijn talrijk: het zuiveren van de lucht, verkoeling in de zomer, het tegen gaan van overstromingen door hun waterbergend vermogen,… Maar bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat mensen gezonder en gelukkiger zijn in een groene woon- en werkomgeving. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een groepsaankoop.” Het afhalen van je bestelling kan op zaterdag 16 november van 9 tot 12 uur bij de technische dienst in de Gestelhoflei 12 in Bonheiden. Bestellen van plantgoed kan via www.bonheiden.be/bonheidenboomt