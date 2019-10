Gemeentelijke gebouwen uitgerust met openbare wifi Antoon Verbeeck

21 oktober 2019

Een aantal gemeentelijke gebouwen zijn vanaf vandaag voorzien van wifi. Het gaat onder andere om de Krankhoeve en Sint-Maartensberg. De wifi komt er dankzij de Europese subsidie ‘Wifi4EU’ van 15.000 euro, die het lokaal bestuur van Bonheiden wist binnen te rijven.

“De Krankhoeve krijgt één Wireless Acces Point (WAP) binnen en één aan de buitenkant van het atelier waardoor er over een groot deel van het aanpalend terrein wifi beschikbaar zal zijn. Ook de internetsnelheid krijgt een upgrade”, deelt Bart Vanmarcke (Open Vld), schepen van ICT, mee. “Het Kranske krijgt een snellere internetverbinding en de academie wordt voorzien van drie WAPs. Sint-Maartensberg wordt uitgerust met twee WAPs en een snellere internetverbinding. ‘t Blikveld krijgt één extra WAP en de Pastorij wordt uitgerust met één WAP en een wifi aansluiting. In de Gentiaan wordt bekeken om wifi te voorzien via een aftakking van de pastorij en het OCMW wordt uitgerust met twee WAPs in het hoofdgebouw en ééntje in het bijgebouw.”