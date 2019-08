Gemeente trekt vergunning voor Vintage Village Festival in: “Vraagtekens over veiligheid” Festival verhuisde naar Bonheiden nadat het in Zemst en Willebroek niet welkom was Antoon Verbeeck

13 augustus 2019

17u21 0 Bonheiden “Wij moedigen originele nieuwe initiatieven aan, maar het moet veilig blijven”: het lokaal bestuur van Bonheiden heeft de vergunning voor het Vintage Village Festival ingetrokken. De organisatie van het festival, dat eerder al werd geannuleerd in Willebroek, zou volgens het bestuur niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

Het Vintage Village Festival zou normaal gezien plaatsvinden op 13 en 14 september aan de Zellaerdreef in Bonheiden. “Er speelden verschillende factoren mee in de beslissing van het gemeentebestuur om de vergunning van het festival in te trekken. De twee belangrijkste redenen waren het gebrek aan vrijwilligers en een negatief advies van de brandweer”, zegt waarnemend burgemeester Bart Vanmarcke (Open Vld). “Het festival rekent op vrijwilligers van lokale verenigingen om de rol van steward op zich nemen. Volgens de organisatie zouden een 35-tal vrijwilligers van de Chiro van Bonheiden komen helpen. Zowel Chiro Aksent als Chiro Heilige Leo - Owaze (Putsesteenweg) lieten al weten aan het gemeentebestuur dat zij geen plannen hebben om bij in te springen op het festival.”

“De brandweer gaf recent ook een negatief advies voor de organisatie van het festival. Zo zou er op het terrein een constructie met palen en een zeil komen. Hoe stabiel die constructie zou zijn en of het zeil brandbestendig is, was ons op 10 augustus, de deadline die wij samen met de politie en brandweer hadden vastgelegd, nog onduidelijk. Er zouden ook maximum 680 bezoekers per dag op het terrein kunnen, maar in de aanvraag stond 1.000 bezoekers per dag. Hoe men dat bezoekersaantal binnen de perken zou houden, was voor ons een vraagteken.”

De eerste editie van het Vintage Village Festival vond vorig jaar in het Rubenskasteel in Zemst plaats. Omdat het terrein van eigenaar wisselde, kwam organisator Miguel Andres Ska uit bij de Kleine Bergen in Heindonk (Willebroek) als nieuwe locatie. Daar was een vergunning onmogelijk omdat de beloofde recreatiegrond een natuurgebied bleek te zijn. Uiteindelijk streek de organisator neer in Bonheiden, waar hij dus opnieuw op een njet stuit. “Onbegrijpelijk”, reageert Ska. “Begin juli kreeg ik groen licht van de gemeente en vroeg ik een gesprek aan. Dat kwam er uiteindelijk twee weken geleden, waar ze me op enkele punten wezen. Een kans om bepaalde zaken aan te passen, kreeg ik niet. Het was toen al beslist. Ze hebben me dus eerst een toelating gegeven om het dan een maand voor het festival te annuleren. Mijn geld en energie zie ik niet meer terug.”

“Van Chiro Aksent kreeg ik eerste te horen dat 30 vrijwilligers konden voorzien, maar dat bleek op het laatste nippertje dan toch niet te lukken. Het is trouwens niet gebruikelijk dat je als festivalorganisator al een maand op voorhand een lijst met vrijwilligers moet doorgeven aan de gemeente. Soms krijg je op de dag zelf nog te horen, dat er mensen willen komen helpen. Dat de constructie op het terrein onveilig zou zijn, is onzin. De palen zouden stevig in de grond staan. Waarom kreeg ik geen feedback?”

“Het gemeentebestuur nam de beslissing om de vergunning in te trekken niet lichtzinnig”, legt Vanmarcke uit. “De organisator is welkom om opnieuw een aanvraag voor volgend jaar in te dienen. Drie maanden voor het weekend dat het festival zou plaatsvinden, kwam de aanvraag binnen. Ik vermoed dat de tijdsdruk, die hij zelf gecreëerd heeft, de organisator teveel werd.”

“Ik laat het hier niet bij. Ik zou Bonheiden achter mij kunnen laten, maar zo ben ik niet. Volgend jaar dien ik een nieuwe aanvraag in, en alle details zullen kloppen. Als er dan nog iemand tegen is, dan weet ik dat het iets persoonlijk was dat heeft meegespeeld bij de beslissing om het festival te annuleren”, aldus Ska. De ticketverkoop van het festival ging al van start toen het festival nog in Heindonk zou plaatsvinden. Volgens Ska hadden honderden mensen al een ticket beet. “Zij krijgen hun geld terug”, belooft de organisator.