Gemeente opent ‘Woordentuin’ ter nagedachtenis van Francis Verdoodt Tim Van Der Zeypen

03 maart 2020

11u00 0 Bonheiden Op het Jacques Morrensplein heeft de gemeente Bonheiden de ‘Woordentuin Francis Verdoodt’ geopend. “Een participatief kunstwerk waardoor zijn stem voor altijd verder zal klinken in zijn dorp”, zegt burgemeester Lode Van Looy (N-VA).

Tot aan zijn dood in 2018 leefde Francis Verdoodt in Bonheiden. Bij de gemeente wilde men dat herinneren door een kunstwerk. Na het horen van het vertelprogramma ‘Pa, er zit een dichter in mijn boom’, kwamen ze tot de inspiratie voor de ‘Woordentuin’. “Met één druk op de knop hoor je er de stem van Francis in gedichten voor kinderen en volwassen”, aldus de burgervader. “Er zit dus écht een dichter in de boom in Bonheiden.”

Nog in de Wondertuin staat het kunstwerk van Bonheidense kunstenaar Dirk Debaecke. Dit werk kadert in het grotere project van kunst op straat. “De kunstenaar maakt houten objecten, waardoor dit perfect past binnen het concept van de Woordentuin”, klinkt het nog.

De Woordentuin is ook een participatief kunstwerk. Vanaf nu kan elke inwoner van Bonheiden zijn steentje bijdragen. “Aan de balie van ’t Blikveld kan je een kei vragen en een speciale stift”, besluit de burgemeester. “Met die stift kan je een poëtisch woord, een mooi woord, een woord dat je hart doet dansen of een woord dat gelukkig maakt op de kei schrijven. Nadien mag je je kei in de ‘Woordentuin’ Francis Verdoodt leggen en zo mee het kunstwerk vorm geven.”