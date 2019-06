Gemeente laat heemkringen samenhokken op ‘t Smiske (en daar is niet iedereen gelukkig mee) Antoon Verbeeck

27 juni 2019

14u23 0 Bonheiden Heemkringen ‘t Hoefyser uit Rijmenam en ‘t Kaaskot uit Bonheiden gaan in de toekomst samenhokken op de site van het Rijmenamse Heemmuseum ‘t Smiske in de Hoogstraat. De gemeente ging al over tot de aankoop van de site en keurde op woensdagavond tijdens de raadszitting de gebruiksovereenkomst goed. Bij ‘t Kaaskot staan ze nochtans niet te springen voor een verhuis naar Rijmenam.

In 2018 besliste de gemeente Bonheiden om over te gaan tot aankoop van de site Heemmuseum ’t Smiske, gelegen in Rijmenam. Heemkring ‘t Hoefyser en heemkring ‘t Kaaskot zullen er in de toekomst nauw gaan samenwerken. Op de gemeenteraad van 26 juni werd daarom een gebruikersovereenkomst goedgekeurd. “Het gemeentebestuur kiest met deze investering om de erfgoedkundige kringen te ondersteunen in hun werking, en om de waardevolle erfgoedsite van ‘t Smiske te bewaren”, vertelt schepen van Toerisme en Cultuur Mieke Van den Brande (CD&). “De heemkringen krijgen exclusief gebruik van bepaalde delen van ‘t Smiske, zoals de archiefruimte, het boerderijgebouw met aanpalend winkeltje en het bakhuis. Aan heemkring ‘t Hoefyser wordt bovendien het exclusief gebruik toegekend van het bijgebouw waar de klompenmakerij is gevestigd. Heemkring ‘t Kaaskot mag een smidse oprichten op het terrein van zodra zij beschikken over de nodige toelatingen. Andere delen van ‘t Smiske, zoals de zaal met toog en het terras, kunnen ter beschikking gesteld worden voor culturele activiteiten.”

Toeristische poort

“De ligging van de site, zo dicht bij de Dijle en een fietsroute, is een troef. Bezoekers kunnen er iets drinken, krijgen er oude ambachten te zien of kunnen een expo van één van de heemkringen bezoeken. De site wordt een toeristische poort van onze gemeente”, legt Van den Brande uit. “De huidige thuisbasis van heemkring ‘t Kaaskot onder de kerktoren van Bonheiden wordt in de toekomst uitgebouwd tot een horecazaak. Er wordt ons al enige tijd door burgers ingefluisterd dat de dorpskern wat meer gezellige hoekjes en kantjes kan gebruiken. Vandaar dat we willen inzetten op de lus rond de kerk en het heemhuis ons de ideale locatie lijkt om een horecazaak toe te laten.”

Indringers

Momenteel is ‘t Smiske al de thuisstek van ‘t Hoefyzer. Het zal dus op termijn een nieuwe huisgenoot krijgen. “Wij zijn hier niet echt gelukkig mee. We voelen ons nu een beetje een indringer en vrezen ook dat de site te klein is voor twee heemkringen. Maar laat het duidelijk zijn: wij hebben absoluut niks tegen de mensen van ‘t Hoefyser. Alleen is het praktisch niet de beste oplossing”, reageert voorzitter van ‘t Kaaskot Bert Doms. Bij ‘t Hoefszer ziet men geen graten in een verhuis. “Er is hier al enkele jaren sprake van. Wanneer het zover is, ontvangen wij ‘t Kaaskot met open armen”, aldus voorzitter Luc Van Geel.

“Het is een prachtige site met voldoende ruimte voor de twee verenigingen. Tijdens de besprekingen met de heemkringen heb ik toch van de twee kanten een bereidwilligheid opgemerkt. Wij gaan heemkring ‘t Kaaskot ook niet afjagen”, zegt Van den Brande. “Ik veronderstel dat de verhuis iets voor in de volgende maanden is. Tegen dan zouden we een visie rond de nieuwe horecabestemming aan de kerk klaar moeten hebben.”