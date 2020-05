Gemeente investeert 120.000 euro in KV Bonheiden: “Renovatiewerken zijn hoogdringend” Antoon Verbeeck

04 mei 2020

13u27 0 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden gaat een subsidie van 120.000 euro toekennen aan KV Bonheiden. Het geld wordt geïnvesteerd in een renovatie van het dak en het sanitair van het clubhuis.

De Bonheidense gemeenteraad gaf de toekenning van de subsidie vorige week groen licht. “Het gemeentebestuur voorzag in het meerjarenplan 2020-2025 investeringen in accommodaties van lokale voetbalclubs. De renovatie aan het clubhuis van KV Bonheiden is hoogdringend en was dus één van onze prioriteiten”, zegt schepen van Sport Pascal Vercammen (Open Vld). “KV Bonheiden is een erkende sportclub met meer dan 400 aangesloten leden, en is dus één van de uithangborden op het gebied van sport in onze gemeente. De werken aan het clubhuis zullen deze zomer normaal gezien van start gaan, zodat de club begin september gebruik kan maken van de vernieuwde infrastructuur.”

40 jaar

“Het clubhuis is zo’n veertig jaar oud en heeft zijn beste tijd gehad. Verschillende clubactiviteiten in het voorjaar, waaronder een eetdag in maart en het paastornooi, werden geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus. We hebben de laatste weken dus heel wat inkomsten misgelopen. De subsidie van de gemeente is dan ook welgekomen”, aldus voorzitter van de club Eddy Stevens.

Naast KV Bonheiden wordt er ook geïnvesteerd bij VC Rijmenam, waar er een nieuwe toegangsweg komt. De gemeente voorziet een bedrag van zo’n 30.000 euro.