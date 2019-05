Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld heeft voortaan eigen website Antoon Verbeeck

28 mei 2019

14u25 1 Bonheiden Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld heeft vanaf woensdag een eigen website. Op Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld heeft vanaf woensdag een eigen website. Op www.blikveld.be vind je onder andere het cultuurprogramma, kan je een zaal huren of tickets aankopen. De info rond ‘t Blikveld stond voordien op de gemeentelijke website van Bonheiden.

“Met deze eigen website willen we onze toeschouwers en klanten voortaan op een nog overzichtelijkere en aantrekkelijke manier informeren over het cultuuraanbod en de dienstverlening van GC ’t Blikveld”, zegt Sam Vervoort, stafmedewerker programmatie & communicatie.

“Op 29 mei gaat de site online en lanceren we meteen in primeur ons nieuwe cultuuraanbod. De nieuwe seizoensbrochure met het volledige programma en alle praktische info ligt vanaf maandag 3 juni in ’t Blikveld, het gemeentehuis en de bibliotheek.”

‘t Blikveld heeft voor het cultuurseizoen 2019-2020 opnieuw een uitgebreid aanbod uitgewerkt, met een mix van bekende namen, jong lokaal talent en locatieprojecten. Zo komen onder andere Stef Bos, Bart Cannaerts en de Bonheidense theatermaker Fien Leysen langs, en kan je een filmvoorstelling bijwonen op het kerkhof van Rijmenam.

“Vorig seizoen introduceerden we voor het eerst een online ticketreservatiesysteem, waarbij je vanop de eigen pc of smartphone vlot je tickets kan reserveren of inschrijven voor een cursus of workshop. Daarbij lanceerden we ook de ‘Vriendenpas’ ter vervanging van het vroegere abonnementssysteem. En met 610 Vrienden in het afgelopen seizoen viel dat duidelijk meteen in de smaak”, aldus Vervoort.