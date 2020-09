Geflitst aan 93 kilometer per uur in Fietsstraat Tim Van Der Zeypen

25 september 2020

09u45 0 Bonheiden De politiezone van Bodukap heeft in de Gestellei in Bonheiden een chauffeur geflitst aan 93 kilometer per uur. Dat is maar liefst drie keer zo snel dan maximaal toegelaten. De chauffeur mag het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter.

De chauffeur werd afgelopen woensdag geflitst tijdens een controle-actie in het kader van snelheidscontroles in schoolomgevingen. De Gestellei is een fietsstraat. Hier geldt niet enkel een inhaalverbod op fietsers, maar mag er ook maar maximum dertig kilometer per uur worden gereden. De chauffeur reed met 93 kilometer per uur dan ook maar liefst 63 kilometer per uur te snel.

De man zal binnenkort voor de politierechter moeten verschijnen. Hij riskeert er dan een geldboete tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod. In de Gestellei werden er woensdag uiteindelijk 204 auto’s gecontroleerd. Buiten deze hardrijder, hielden 108 andere chauffeurs er zich ook niet aan hun snelheid. Naast de Gestellei stond de politie ook nog opgesteld langs twee andere fietsstraten in Bonheiden.

Zone dertig

Zo werd er onder meer gecontroleerd langs de Oude Baan en in de Zwarte Leeuwstraat. Hier werden er respectievelijk 19 en 197 voertuigen gecontroleerd. In de Oude Baan hield iedereen zich keurig aan de snelheid, in de Zwarte Leeuwstraat werden er zes chauffeurs geflitst. Verder controleerde de politie nog in de Guldensporenlaan en in de Brugstraat. Het ging om twee zone’s dertig.

“Er werden er 773 chauffeurs gecontroleerd, 157 ervan werden op de bon gezwierd”, meldt de politiezone tot slot. In de Brugstraat klokte een chauffeur tot slot af op zeventig kilometer per uur. Ook deze bestuurder zal binnenkort voor de politierechter moeten verschijnen