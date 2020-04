Geen RijmRock in 2020: “Dan maar tiende verjaardag vieren in 2021" Antoon Verbeeck

16 april 2020

09u08 0

Het festival RijmRock in Rijmenam is één van de festivals die 2020 zo laten en zich voortaan concentreren op een nieuwe editie volgend jaar. RijmRock zou in augustus aan een negende editie toe zijn. “Zoals iedereen al verwacht zal ook RijmRock in de zomer van 2020 niet plaatsvinden. Het is eigenlijk geen verrassing door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, maar we vinden het uiteraard heel spijtig dat we de negende editie, met een mooie programmatie, een jaar moeten overslaan. De algemene volksgezondheid primeert momenteel. Dat is voor ons vanzelfsprekend en wij steunen die beslissing.” RijmRock doet meteen ook een oproep voor volgend jaar, wanneer het tien jaar actief is. “We kijken positief vooruit en hopen dat we jullie allemaal mogen verwelkomen op de tiende verjaardag van RijmRock in de zomer van 2021. We starten ondertussen al met de plannen om er een mooie viering van te maken”, klinkt het.