Gedichtenavond voor goed doel in Sint-Ludwinakerk

22 januari 2020

De bibliotheek van Bonheiden en het Davidsfonds Bonheiden-Rijmenam organiseren onder het motto ‘De toekomst is nu’ op donderdag 30 januari een poëtisch-muzikale avond ten voordele van het goede doel Wijzersterk. Ilse Van der Aa, Luc Van Der Plas, Bart Verbeeck en Katlien Verdoodt vertolken de gedichten, Veerle Dewolfs en Lieve Janssens zorgen voor de muzikale omlijsting. De inkom is gratis, met vrije bijdrage voor het programmaboekje. Deze vrije bijdrage gaat integraal naar de Bonheidense vzw Wijzersterk, een dagbestedingsproject voor personen met een beperking. De avond start om 20 uur in de Sint-Ludwinakerk van Bonheiden.