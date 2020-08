GC ‘t Blikveld stelt eerste coronaproof podiumaanbod voor: “Aantal beschikbare tickets zal beperkt zijn” Antoon Verbeeck

27 augustus 2020

09u01 0 Bonheiden Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld in Bonheiden komt met een eerste coronaproof podiumaanbod voor het nieuwe seizoen. De online ticketverkoop voor deze eerste reeks voorstellingen start op zaterdag. Onder andere een circulatieplan en de zaalventilatie moeten de veiligheid van het publiek garanderen.

“Achter de schermen werd en wordt nog steeds hard gesleuteld aan een volledig herwerkt ‘coronaproof’ podiumaanbod voor seizoen 20-21, waarvan we nu alvast graag een eerste reeks voorstellingen voor de periode september - oktober lanceren via onze website. De rest van het seizoen zal in latere fases volgen”, klinkt het. “De gezondheid en veiligheid van ons publiek, de artiesten en alle medewerkers blijft daarbij natuurlijk steeds onze eerste prioriteit.”

Stand van zaken

“We verzekeren dan ook dat we bij de organisatie van al onze activiteiten steeds strikt de geldende richtlijnen vanuit het cultuurprotocol volgen, onder andere met social distancing, optimale zaalventilatie, handhygiëne, de verplicht mondmaskers en een circulatieplan. We informeren daarbij per voorstelling steeds de tickethouders nog kort vooraf over de laatste stand van zaken via een servicemail. Coronaproof cultuur beleven, daarvoor gaan we.”

Beperkt aantal tickets

De online ticketverkoop voor deze eerste reeks voorstellingen start op zaterdag 29 augustus vanaf 10 uur via www.blikveld.be. Vanaf maandag 31 augustus kan je ook reserveren via 015 50 28 70 of blikveld@bonheiden.be. De balie blijft voorlopig fysiek gesloten en is enkel bereikbaar op afspraak. “Het aantal beschikbare tickets per voorstelling zal helaas erg beperkt zijn, omwille van de verplichte social distance in onze al relatief kleine podiumzaal. Voor de meeste voorstellingen kunnen we daardoor voorlopig slechts tussen de 60 en 80 tickets verkopen; je twijfelt dus mogelijk best niet te lang om tickets te kopen. Koop je tickets daarom ook zeker gezamenlijk ‘per contactbubbel’. Het systeem van de Vriendenpas valt voorlopig weg en indien een voorstelling alsnog moet geannuleerd worden, betalen wij uiteraard je ticketbedrag volledig terug.”