Garage in Gestellei brandt uit Antoon Verbeeck

06 november 2019

Een garage van een woning in de Bonheidense Gestellei is deze namiddag om iets na 15 uur uitgebrand. De oorzaak van de brand ligt vermoedelijk bij een technisch defect van een huishoudtoestel. De brandweer van zone Rivierenland, die de buren aanspoorde om ramen en deuren te sluiten, kon voorkomen dat de vlammen oversloegen op de aanpalende woning. De wagen in de garage liep wel schade op. Er vielen geen gewonden.