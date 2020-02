Foyer van ‘t Blikveld zoekt naar kunstwerken Antoon Verbeeck

03 februari 2020

14u58 0 Bonheiden GC ’t Blikveld in Bonheiden zoekt kunstenaars uit de ruime regio om solo of in duo tentoon te stellen in de foyer van ’t Blikveld. Er zijn vijf tentoonstellingsperiodes voorzien in het seizoen 2020-2021.

“’t Blikveld organiseert een eigen tentoonstellingsaanbod. Per seizoen zoeken we een vijftal kunstenaars om alleen of met twee werken te tonen. Alle tentoonstellingen vinden plaats in de foyer van ’t Blikveld”, deelt ‘t Blikveld mee.

Wil jij graag tentoonstellen in de foyer van ’t Blikveld of ken je iemand die dit graag zou willen? Mail dan naar sofie.teughels@bonheiden.be. “Sofie geeft dan meer info door over exposeren in ’t Blikveld en hoe je definitief in te schrijven als kandidaat-exposant. We werken met een selectieavond. Die avond is voorzien op maandagavond 30 maart 2020”, klinkt het nog. Reageren doe je voor 23 maart 2020.