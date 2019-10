FOTOSPECIAL: Leerlingen ontwerpen zelf verkeersborden voor schoolomgeving Antoon Verbeeck

11 oktober 2019

2

In de raadzaal van het gemeentehuis werden de nieuwe verkeersborden die een zone 30 in de schoolomgevingen aangeven voorgesteld. De leerlingen mochten zelf het bord ontwerpen dat aan hun school gezet wordt. “De leerlingen mochten zelf het bord ontwerpen dat aan hun school gezet wordt. Net als vorig jaar, gingen Bonnie en Rijmie in september weer langs bij alle scholen in Bonheiden en Rijmenam. De nadruk ligt dit jaar op de ‘zone 30' die rond alle scholen geldt. Alle klassen mochten een poster van zone 30 inkleuren. Per school wordt de mooiste poster gekozen om daar een echt verkeersbord van te maken.” De borden werden onthuld in het bijzijn van Bonnie en Rijmie, de kindermascottes van de gemeente.