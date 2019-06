Fotoclub Close-Up toont zomerse foto’s in bib Antoon Verbeeck

24 juni 2019

11u10 1 Bonheiden Werken van Fotokring Close-Up uit Bonheiden zijn in juli en augustus te bewonderen in de Bonheidense bib.

De vereniging is al sinds 1967 actief, nadat een aantal deelnemers van een fotowedstrijd van het Davidsfonds de handen in elkaar sloegen. Op 4 en 5 mei 1968 organiseerde Close-Up de ‘Eerste Fototentoonstelling’ in zaal De Volkslust. De start van een reeks expo’s op verschillende locaties. Deze zomer strijkt Close-Up neer in de bib, waar het een aantal beelden van zomerse taferelen tentoonstelt. Vorige winter organiseerde het in de bib nog een expo rond het thema ‘winter’.