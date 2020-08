Foto’s van Tim Briers uit Bonheiden krijgen eervolle vermelding in internationale wedstrijd: “Zelfs naar bakker gaat het fototoestel mee” Antoon Verbeeck

05 augustus 2020

11u33 0 Bonheiden Bonheidenaar Tim Briers (41 jaar) ontving van de internationale wedstrijd MonoVisions Photography Awards vijf eervolle vermeldingen voor zijn zwart-witfotografie. Van de vijf beelden werden er vier genomen in onze regio. Ze zijn momenteel te bezichtigen in koffiebar Kaffee Monsieur onder de kerktoren van Bonheiden.

Tim ontving vorig jaar in de categorie ‘People’ al een eervolle vermelding voor een van zijn werken, en ook dit jaar had hij prijs in diezelfde categorie. Daarnaast was de jury ook lovend voor zijn foto’s in de categorieën ‘Architecture’, ‘Landscapes’ en ‘Street’. Niet slecht voor een fotograaf die nog maar 3,5 jaar in het vak zit. “Ik ben oorspronkelijk een copywriter en begon na een tijdje foto’s te trekken voor mijn klanten. Ondertussen ben ik echt door de microbe gebeten”, vertelt Tim. “Ik zet geen voet buiten zonder mijn fototoestel mee te nemen. Zelfs naar de bakker gaat de camera mee. Je weet maar nooit wat je onderweg allemaal tegenkomt. Ik wil zoveel mogelijk momenten vastleggen.”

Zwart-wit

“Een tweetal jaar geleden ben ik me meer op zwart-witfotografie gaan toeleggen. Het mooie aan zwart-witbeelden is dat je bijna verplicht wordt om goed te kijken. De aandacht gaat niet naar een bepaalde kleur, maar eerder naar vormen en de inhoud van het beeld. Dat spreekt me erg aan”, legt Tim uit. “De vijf certificaten die ik nu heb overgehouden aan de MonoVisions Photography Awards zijn een bewijs dat ik een bepaald niveau heb en toch een zekerheid voor toekomstige klanten. Qua reclame kan het tellen.” De vijf erkende foto’s kan je momenteel op groot formaat bekijken bij Monsieur Kaffee in Bonheiden, Zellaerstraat 1A. Meer informatie over Tim Briers via zijn website.