Firmin en Celine vieren platina huwelijk Wannes Vansina

04 september 2019

Firmin Van den broeck (98) en Celine Storms (90) werden woensdag op het gemeentehuis van Bonheiden in de bloemetjes gezet omwille van hun platina huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in het voorjaar van 1949 en stapten amper zes maanden later al in het huwelijksbootje omdat haar broer en zussen naar Congo wilden vertrekken. Het snelle huwelijk betekende geenszins een ongelukkig huwelijk: zeventig jaar later zien ze elkaar nog even graag. Firmin werkte voor het kadaster en de belastingen en tenslotte als leerkracht voor het Atheneum Keerbergen, Celine was huidhoudster. Het echtpaar uit Rijmenam kreeg vier kinderen en telt intussen zes kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.