Fietsmarathon in Imeldaziekenhuis brengt longlijden onder de aandacht Antoon Verbeeck

21 november 2019

In het Imeldaziekenhuis fietsten op woensdag patiënten en zorgverleners samen een fietsmarathon in het kader van de Wereld COPD Dag. COPD staat voor chronisch obstructief longlijden en is momenteel de vierde doodsoorzaak ter wereld. In 90 procent van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Patiënten kunnen last hebben van hoesten, slijmen, een piepende ademhaling en/of kortademigheid. “Onze multidisciplinaire aanpak, die we hoog in het vaandel dragen, leidt vaak tot verbetering van levenskwaliteit en inspanningsvermogen van onze COPD-patiënten en tot minder gebruik van medische zorgen. Patiënten vinden steun bij elkaar en plezier in herwonnen sociale contacten, leren hun ziekte beter onder controle hebben en krijgen opnieuw vertrouwen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten” verduidelijkt Tine Lauwerier, longarts en revalidatiearts van Imelda. De fietsmarathon op hometrainers werd ondersteund door de firma Chiesi die de happening sponsort. “Met dit sponsorgeld wordt een hometrainer aangekocht voor de longafdeling. Hierdoor kunnen COPD patiënten niet enkel op de revalidatie, maar ook op de eigen afdeling, trainen”, klinkt het nog.