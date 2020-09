Fietsbieb opent deuren in Baxbos: “Veilige kinderfietsen betaalbaar maken voor iedereen” Els Dalemans

19 september 2020

15u59 1 Bonheiden Wie op zoek is naar een betaalbare kinderfiets, kan voortaan terecht in de gloednieuwe ‘Fietsbieb’ in Bonheiden. “Gezinnen kunnen hier tegen een lage prijs veilige kinderfietsen uitlenen, of wisselen voor een groter model. Zo krijgen we hopelijk nog meer mensen op de fiets”, zegt schepen van gelijke kansen Hilde Schueremans (CD&V).

De opening van de Fietsbieb was al eerder gepland, de coronacrisis zorgde echter voor vertraging. Maar die extra tijd zorgde wel voor een veel groter aanbod, want de vrijwilligers konden zo niet de gehoopte 20, maar wel 50 kinderfietsen inzamelen. “Met de Fietsbieb willen we gezinnen de kans geven om gebruik te maken van kinderfietsen tot 12 jaar tegen een lage prijs.”

Tiptop

“Een kind ontgroeit zijn fietsje immers snel, en aan een tweedehands fietsje dat je op een rommelmarkt vindt moet vaak nog wat gesleuteld worden voor je veilig de baan op kan. Bij de Fietsbieb is dat anders: onze tweewielers worden tiptop in orde uitgeleend. Wie nood heeft aan een groter model, kan heel eenvoudig de geleende fiets komen inruilen voor een ander exemplaar.”

Waarborg

“Wie lid wordt van de Fietsbieb, betaalt 20 euro per jaar. Wie een kinderfiets in goede staat schenkt, is meteen een jaar gratis lid. Ook bij het uitlenen van een fiets wordt 20 euro waarborg gevraagd, maar die krijg je terug wanneer je de fiets weer inlevert. Onze vrijwilligers van Stroming vzw en Beweging.net openen de deuren van de Fietsbieb elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur.”

Vrijwilligers

“De Fietsbieb kan trouwens nog helpende handen gebruiken. Vrijwilligers die graag fietsen repareren, de administratie bijhouden of onze Fietsbieb enkele uren per maand openhouden zijn meer dan welkom. Vanuit de gemeente Bonheiden steunen wij dit initiatief door een ruimte ter beschikking te stellen waar de fietsjes kunnen opgeborgen worden en waar de uitleenpost kan georganiseerd worden.”

Fietsbieb, Baxbos 15-17 in Bonheiden.