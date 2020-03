Felle windstoten veroorzaken her en der hinder Tim Van Der Zeypen

29 maart 2020

15u00 0 Bonheiden De felle windstoten op zondag hebben her en der hinder en schade veroorzaakt. De brandweer moest verschillende keren uitrukken.

Zo belandden in de Streepkensdreef in Bonheiden twee bomen op een tuinmuur. Hierdoor was ook toegang naar het natuurdomein Pikhakendonk tijdelijk versperd. De eigenaars van de tuinmuur laten op sociale media weten dat ze de weg zelf zo snel mogelijk vrij proberen te maken.

Tot die tijd wordt gevraagd aan wandelaars om een andere weg te kiezen. Nog in Bonheiden, in de Mechelsbroekstraat, kwam er eveneens een boom over de weg. De brandweer kwam die verwijderen.

In Mechelen werd er onder meer uitgerukt naar de Fabiolalaan in Heffen en naar de Zemstseweg in Hombeek. Hier raakte respectievelijk een dak beschadigd en kwamen er enkele takken in de kabels terecht.

Ook in Beerzel (Putte) moest de brandweer ingrijpen. Enkele terraspanelen raakten beschadigd door de wind. Op de Heilig Hartplaats in Puurs dreigde dan weer een boom te vallen. In Duffel tot slot kwam de dakbekleding van de Lidl in de Kruisstraat los.