Feestzaal Sint-Martinus wordt vernieuwd en krijgt nieuwe inkomhal: “Renovatie zal niet ten koste gaan van het nostalgische karakter van de zaal” Antoon Verbeeck

06 oktober 2020

17u27 2 Bonheiden Het ontwerp van de gerenoveerde feestzaal Sint-Martinus in Rijmenam is klaar. Op vraag van het lokaal bestuur van Bonheiden hield Architectenassociatie ARAS bvba uit Mechelen rekening met een aantal karaktertrekken van de zaal, zoals de zuilen en de toog. De renovatiewerken gaan volgend jaar van start.

Zaal Sint-Martinus langs de Brugstraat in Rijmenam werd in 1924 op initiatief van de familie Schueremans gebouwd als repetitielokaal voor de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus. Het gebouw kwam uiteindelijk in handen van het gemeentebestuur, dat de zaal in al haar glorie wil herstellen. Zo is er bijvoorbeeld dringend nood aan nieuwe voorzieningen en dienen de technische installaties vernieuwd te worden.

Nostalgisch karakter

“De renovatie zal zeker niet ten koste gaan van het nostalgische karakter van de zaal”, vertelt schepen van Cultuur in Bonheiden Mieke Van den Brande (CD&V). “Het gaat hier niet om erfgoed, maar we vinden het wel belangrijk dat er een aantal zaken toch behouden blijven of worden heropgebouwd in een modern jasje. Het gaat om onder andere het podium met de coulissen en sluitingsgordijnen, de schilderingen in de zaal, de zuilen, de oude vloer voor de toog en de spiegels aan de zijwanden. De toog zal ook heropgebouwd worden, maar volgens de oude esthetiek. De vloer in de middenbeuk wordt, voor zover mogelijk, op gelijke hoogte gebracht van de zijbeuken. De openbare ruimtes worden ook rolstoeltoegankelijk gemaakt.”

2022

Aan de zijkant van het gebouw komt er een nieuwe inkomhal, inclusief nieuw sanitair. De zaal wordt gerenoveerd volgens de actuele isolatienormen. Er worden een warmtepomp en een condensatieketel voorzien. Zonnepanelen op het dak worden geplaatst in een latere fase geplaatst. “Het ontwerp werd ondertussen uitvoerig toegelicht en besproken op een gemeenteraadscommissie. De raming van het project bedraagt 1.305.057 euro. Op subsidies hoeven we niet te rekenen”, klinkt het. De eerste werken van het renovatieproject worden in de loop van 2021 opgestart. Het einde staat in maart 2022 gepland.

Sportkeet

Zaal Sint-Martinus kwam vorig jaar samen met de Sportkeet in Bonheiden het vaakst uit de bus na een enquête bij de inwoners van de gemeente, die van het lokaal bestuur de vraag kregen welk project de grootste impact op hun vrijetijdsbeleving heeft. Ook van de vernieuwing van de Sportkeet, zal op korte termijn werk gemaakt worden. “De projectgroep Sportkeet heeft ondertussen zijn derde overleg achter de rug en er waren enkele werkbezoeken aan andere gebouwen. Het bouwprogramma met wensen en behoeften werd samengesteld, en nu worden de voorbereidingen getroffen voor de ontwerpfase”, deelt het lokaal bestuur mee.